Ночью в Вязьме сгорел хлебокомбинат. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

12 июля около 01.30 в одном из производственных помещений Вязьмы по улице 25 Октября произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

До прибытия пожарных администрация объекта эвакуировала персонал. К моменту прибытия первых огнеборцев происходило отрытое горение кровли цеха хлебокомбината по всей площади (строение одноэтажное, кирпичное, кровля – шиферная, размер здания 30х80 метров).

Огнеборцы произвели боевое развертывание, для координации боевых действий по тушению пожара на месте развернули оперативный штаб пожаротушения, создали 3 боевых участка. Пожар удалось потушить.

В результате случившегося огнем уничтожена кровля, производственный цех выгорел изнутри. К счастью, пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются специалистами.

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