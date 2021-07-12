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Общество12 июля 2021 8:11

В Смоленской области рабочая неделя начнется с грозы и дождя

Ветер подует восточных направлений 2-7 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области рабочая неделя начнется с грозы и дождя.

В Смоленской области рабочая неделя начнется с грозы и дождя.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

12 июля в Смоленской области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза.

Ветер подует восточных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +30°C…+32°C.

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