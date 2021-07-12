В центре Смоленска 10 улиц останутся без горячей воды на три недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 июля до 2 августа в Смоленске отключат горячую воду из-за ремонта теплосетей «Квадрой».

Ограничение коснется 10 улиц областного центра:

- улица Ново-Рославльская, дом № 11;

- проспект Гагарина, дома № 3, 5, 5 А, 11-15, 17, 17 А и 21;

- улица Раевского, дома № 2А-10 (четные);

- улица Памфилова, дома № 3-9 (нечетные);

- улица Коммунальная, дома № 5 и № 10;

- улица Николаева, дома № 3 и № 5;

- улица Октябрьской революции, дом 13;

- улица Тенишевой, дом № 2А-10 (чет.а), № 9 и № 11;

- бульвар Гагарина, дома № 2/9-7, 9 и 10;

- улица Урицкого, № 3-6, 8, 11 А -17 (нечетная сторона).

Напомним, в Смоленской области рабочая неделя начнется с грозы и дождя.