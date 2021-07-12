Дебошир из Сафоново сядет в тюрьму за нападение на сотрудника Росгвардии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, ранее неоднократно судимый местный житель признан виновным в нападении на сотрудника Росгвардии.

Поздно вечером 3 февраля пьяный подсудимый пришел к дому на улице Лермонтова в Сафоново, где живут его родители. Так как дверь ему не открыли, мужчина перелез через забор.

Мать мужчины, видя, что он находится в состоянии опьянения и агрессивно себя ведет нажала на тревожную кнопку. Когда подъехала полицейская машина, злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, которые попытались успокоить подсудимого и отвести его в служебный автомобиль.

Мужчина оказал сопротивление и ударил кулаком в область плеча стража порядка. А полицейскому-водителю группы задержания повредил форменное обмундирование.

Хозяйка дома рассказала, что пьяный сын оскорбляет нецензурными словами ее и мужа, дебоширит, иногда даже их избивает, поэтому они были установили тревожную кнопку, чтобы в случае пьяных выходок родственника смогли вызвать сотрудников Росгвардии.

Вину в преступлении мужчина признал полностью. Суд приговорил дебошира к 1 году и 9 месяцам тюрьмы.

Напомним, в Смоленске осудят пьяную женщину, пытавшуюся зарезать сожителя.