В Смоленском районе спасатели подняли тело утонувшего из реки Днепр. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

11 июля в Смоленской области в реке нашли тело человека, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Спасатели АСО на акваториях ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» из реки Днепр в районе поселке Колодня Смоленского района подняли тело утонувшего.

Как отметили в пресс-службе МЧС, тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

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