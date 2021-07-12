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Общество12 июля 2021 12:52

Смолянка потеряла почти 150 тысяч рублей, покупая попугая Ара в соцсетях

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка потеряла почти 150 тысяч рублей, покупая попугая Ара в соцсетях.

Смолянка потеряла почти 150 тысяч рублей, покупая попугая Ара в соцсетях.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В полицию обратилась жительница одной из деревень Смоленского района 1974 года рождения с о мошенничестве, сообщает УМВД России по Смоленской области.

В одной из социальных сетей она нашла объявление о продаже попугая породы Ара и связалась с неизвестным. Под предлогом продажи птицы мужчина ввел ее в заблуждение, и она самостоятельно перевела более 148 тысяч рублей на чужой расчетный счет. После этого связь с продавцом прервалась.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

Потерпевшая пояснила, что знала о действиях мошенников из СМИ, из информационных листовок и бесед с участковым.

Ранее молодая жительница Гагарина «подарила» мошенникам более 1,8 млн рублей.