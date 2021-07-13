16 огнеборцев тушили лесной пожар под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

12 июля произошел низовой лесной пожар на площади 0,1 гектар в Беляевском участковом лесничестве (квартал 1, выдел 7,10) Велижского лесничества, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Горела лесная подстилка. Расстояние до ближайшего населенного пункта Нижнее Красное было 5 километров.

Угрозы населенному пункту сейчас нет. Тушили лесной пожар 16 огнеборцев и 5 единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 20.08 на площади 0,3 гектара.

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