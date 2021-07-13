Сотрудницу отдела продаж ПАО «Дорогобуж» осудят за хищение более 3,2 млн. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации прокуратуры Смоленской области, 56-летняя жительница Дорогобужского района обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

С февраля 2015 по август 2019 года специалистка отдела продаж ПАО «Дорогобуж» занималась реализацией принадлежащей компании углекислоты для пищевых целей.

Она скрыла от бухгалтерского учета накладные на отгрузку продукции некоторым контрагентам, расплачиваясь с ними наличкой. Таким образом, сотрудница похитила более 3,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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