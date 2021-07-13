В Смоленске в ДТП с Renault погиб мотоциклист на Витебском шоссе. Фото: pixabay.com

12 июля в 18.21 произошла смертельная авария на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место вызова выехали шестеро пожарных на двух машинах. Столкнулись Renault и мотоцикл.

Пользователи соцсетей комментировали, что видели человека на трассе, накрытого тканью. УМВД России сообщили о гибели мотоциклиста.

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