В Смоленске в ДТП с Renault погиб мотоциклист на Витебском шоссе.
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12 июля в 18.21 произошла смертельная авария на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
На место вызова выехали шестеро пожарных на двух машинах. Столкнулись Renault и мотоцикл.
Пользователи соцсетей комментировали, что видели человека на трассе, накрытого тканью. УМВД России сообщили о гибели мотоциклиста.
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