Смоленская колония ищет новый дом для служебной собаки пенсионера. Фото: УФСИН России по Смоленской области.

Кинологическая служба исправительной колонии №2 УФСИН России по Смоленской области, расположенная в поселке Вадино Сафоновского района, отдает в надежные добрые руки восточно-европейскую овчарку по кличке «Бастион».

Причина передачи - предельный возраст для службы в уголовно-исполнительной системе. Ему исполнилось 10 лет.

Собака полностью здорова, имеет ветеринарный паспорт, прошла необходимый курс дрессировки. Однако, в силу своего возраста «Бастион» уже не может продолжать службу.

Служебная собака помогала патрульно-розыскной службе и охране учреждения, поэтому пес будет надежным охранником для дома, производственных помещений или территорий.

Те, кто хочет взять «Бастиона» к себе или получить ответ на интересующие вопросы, могут обращаться по телефону начальника кинологического отделения ИК-2 Александра Андреевича Шеханова 8-951-708-80-18.

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