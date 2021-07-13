Пожарные спасли более 10 кошек из горящей квартиры в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

13 июля около 09.00 жильцы девятиэтажного дома на улице Кирова в Смоленске позвонили в пожарную службу с сообщением о задымлении в подъезде, информирует ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место в считанные минуты приехали огнеборцы. Они лишь успели открыть дверь злополучной квартиры на 5 этаже, как из плотно задымленного жилья начали выбегать коты и кошки.

Некоторых пушистых обитателей двухкомнатной квартиры пожарным пришлось вынести на руках на свежий воздух. Так, специалисты спасли более десяти маленьких жизней из дымовой ловушки.

Огонь, охвативший телевизор и кровать, рядом с которой он стоял, был оперативно потушен. Хозяйки на момент возгорания дома не было.

Причину произошедшего и обстоятельства устанавливают сотрудники. По одной из предварительных версий причина возгорания – электротехническая.

Ранее 16 огнеборцев тушили лесной пожар под Смоленском.