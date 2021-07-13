В Рославле пьяный уголовник до смерти избил жену и лег спать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 12 июля в полицию Рославля обратился ранее судимый местный житель с сообщением о смерти его 31-летней, которая, по его словам, жаловалась на высокое давление, сообщает Следственный комитет РФ по Смоленской области.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что предварительной причиной смерти женщины стала черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в преступлении задержан 34-летний муж потерпевшей.

11 июля супруги вместе с соседкой пили алкоголь. Женщина оскорбила мужа. В ответ, подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую руками по голове.

После драки они продолжили застолье. Далее гостья ушла, а мужчина лег спать. Утром хозяин дома обнаружил, что супруга скончалась.

Следователи требуют заключить подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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