В Смоленской области аномальная жара продержится до конца недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС», с 13 по 17 июля в Смоленской области ожидается аномально-жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов выше климатической нормы.

14 июля в Смоленске и области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует южной четверти, его скорость достигнет 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +14°C…+19°C, днем +29°C…+34°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +30°C…+32°C.

Напомним, смоленская колония ищет новый дом для служебной собаки пенсионера.