Губернатор Смоленской области провел прием граждан по личным вопросам

Алексей Островский провел прием граждан по личным вопросам. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в приемной президента России в Смоленской области.

Большинство поступивших обращений касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и газификации населенных пунктов.

Например, на прием к главе региона обратился смолянин Василий Босый с просьбой оказать содействие в ремонте дороги на улице Матросова в областном центре. Мужчина 9 лет работает на предприятии «СпецАвто», которое занимается уборкой улиц в Ленинском районе Смоленска. По его словам, самый тяжелый участок – улица Матросова: там приходится подметать дорогу вручную, поскольку из-за ям и ухабов специализированная техника с этой задачей не справляется. «Можно ли провести там хотя бы ямочный ремонт?», - спросил рабочий.

Островский поблагодарил его и коллег за проводимую работу и пообещал, что улица Матросова обязательно будет отремонтирована. Губернатор дал поручение руководству профильного Департамента проработать этот вопрос и провести ремонтные работы в этом году до наступления неблагоприятных погодных условий, в том числе – выполнить замену асфальтобетонного покрытия и реконструкцию тротуаров.

В ходе приема Губернатор выслушал и других граждан, обратившихся за помощью и содействием.

По итогам рассмотрения заявлений Алексей Островский дал конкретные поручения своим подчиненным, чтобы все поднятые смолянами проблемные вопросы были решены в максимально сжатые сроки.

Напомним, в Смоленской области аномальная жара продержится до конца недели.