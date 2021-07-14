Смоленские полицейские арестовали мужчину с наркотиком в чехле телефона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ППС патрулировали на машине в Ленинском районе Смоленска и обратили внимание на подозрительного мужчину, который что-то искал в земле и фотографировал, сообщает УМВД России по Смоленской области.

По внешним признакам неизвестный был пьян. При виде полицейских полиции он явно занервничал. Стражи порядка решили провести личный досмотр мужчины в присутствии понятых. В чехле телефона у подозреваемого нашли и изъяли полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом.

Смолянина задержали и доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что изъятое вещество это наркотическая смесь, содержащая N-метилэфедрон.

Задержанным оказался житель Смоленского района 1991 года рождения. Он пояснил, что хранил синтетический наркотик для личного потребления.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он арестован на 10 суток.

Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере. Смолянину грозит до трех лет тюрьмы.

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