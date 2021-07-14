Бухгалтершу Дорогобужского района осудят за хищение более 33 миллионов

Бухгалтершу Дорогобужского района осудят за хищение более 33 млн.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
По информации прокуратуры Смоленской области, 34-летняя жительница Дорогобужа обвиняется мошенничестве в особо крупном размере.
Сотрудница МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений МО «Дорогобужский район» необоснованно перечисляла зарплату сотрудникам пяти образовательных учреждений данные собственных счетов и своей матери.
Таким образом, с декабря 2013 года по август 2020 года, она похитила более 33 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, сотрудницу отдела продаж ПАО «Дорогобуж» осудят за хищение более 3,2 млн.