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Экономика14 июля 2021 9:18

Бухгалтершу Дорогобужского района осудят за хищение более 33 миллионов

Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Бухгалтершу Дорогобужского района осудят за хищение более 33 млн.

Бухгалтершу Дорогобужского района осудят за хищение более 33 млн.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации прокуратуры Смоленской области, 34-летняя жительница Дорогобужа обвиняется мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудница МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений МО «Дорогобужский район» необоснованно перечисляла зарплату сотрудникам пяти образовательных учреждений данные собственных счетов и своей матери.

Таким образом, с декабря 2013 года по август 2020 года, она похитила более 33 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, сотрудницу отдела продаж ПАО «Дорогобуж» осудят за хищение более 3,2 млн.