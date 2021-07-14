В Ярцеве горевший Hyundai Accent «задел» припаркованный рядом «ВАЗ 2115». Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

13 июля около 13.00 в Ярцеве возле одного из многоквартирных домов на проспекте Металлургов вспыхнул припаркованный Hyundai Accent, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пламя, охватывающее машину, увидели случайные прохожие, они и вызвали на помощь пожарных. Разгоревшийся огонь едва не перекинулся на стоящий рядом «ВАЗ 2115».Неравнодушные очевидцы оттолкали отечественное авто на безопасное расстояние.

Уже через 4 минуты после звонка на место примчались огнеборцы. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.

Загоревшееся транспортное средство огонь уничтожил до основания, у «Пятнашки» повреждена часть лакокрасочного покрытия. Точная причина возгорания и собственники машин устанавливаются.

Ранее пожарные спасли более 10 кошек из горящей квартиры в Смоленске.