Смоленский предприниматель вернул 1,5 млн долга после ареста BMW X5. Фото: УФССП России по Смоленский области.

По информации Заднепровского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, местный индивидуальный предприниматель задолжал 1,5 миллиона рублей за ненадлежащее исполнение договора поставки.

Поставщик заключил договор поставки нефтепродуктов с покупателем. Однако покупатель лишь частично оплатил поставленные нефтепродукты. Обманутый обратился к судебным приставам.

Должник игнорировал судебных приставов и не выплачивал деньги. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и обратил взыскание на деньги предпринимателя, находящиеся в банке.

Однако на счетах должника отсутствовала необходимая сумма для оплаты задолженности. После, на его BMW X5 наложили арест. В течение 10 дней также деньги не были возвращены. Судебный пристав направил арестованный автомобиль на оценку, чтобы далее продать.

Лишь это побудило мужчину незамедлительно погасить задолженность, а также более 90 тысяч рублей исполнительского сбора.

Напомним, бухгалтершу Дорогобужского района осудят за хищение более 33 миллионов.