В смоленскую колонию №7 закупили с/х оборудование на 2,5 миллиона. Фото: УФСИН России по Смоленской области.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы» УФСИН России по Смоленской области выделили средства на приобретение нового сельскохозяйственного оборудования.

Более 2,5 миллионов рублей потратили для нужд колонии-поселения №7 – единственного учреждения в Смоленской области, имеющего сельскохозяйственный профиль.

В колонию купили борону дисковую, грабли-ворошилка роторные, косилку ротационную навесную в сборе, плуг трехкорпусной с предплужниками и сеялку зернотуковую.

Сейчас закупают дополнительное оборудование, что позволит трудоустроить еще около 30 осужденных.

Напомним, смоленский предприниматель вернул 1,5 млн долга после ареста BMW X5.