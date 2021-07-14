Смолянин зарезал собутыльника и оставил его в закрытой квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 39-летний местный житель обвиняется в убийстве.

2 января 2021 года обвиняемый пил алкоголь со своим знакомым по месту жительства последнего в квартире одного из домов микрорайона Королевка в Смоленске.

Между мужчинами произошел конфликт. Пьяный обвиняемый взял на кухне нож, прошел с ним в комнату, где ударил хозяина квартиры несколько раз в грудь, шею и конечности. От причиненных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Причиной смерти мужчины стало ранение груди с повреждением левого легкого, а также массивная кровопотеря. С места преступления злоумышленник скрылся, закрыв входную дверь квартиры.

В течении нескольких дней, соседи обращали внимание на лай собаки, доносившийся из квартиры потерпевшего и обратились в правоохранительные органы. 5 января дверь квартиры вскрыли и нашли тело мужчины.

На причастность к преступлению отрабатывался один из местных жителей. Позже на допросе у следователя мужчина рассказал, что об убийстве никому не говорил, поскольку боялся ответственности.

У подозреваемого взяли образцы слюны, и он понял, что рано или поздно вина его будет установлена. Тогда мужчина решил сдаться правоохранительным органам и рассказать о преступлении. В содеянном раскаивается.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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