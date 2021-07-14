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Общество14 июля 2021 13:06

Сквер Клименко в Смоленске отремонтировали наполовину

В ходе благоустройства сохранены все зеленые насаждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сквер Клименко в Смоленске отремонтировали наполовину. Фото: администрация Смоленска.

Сквер Клименко в Смоленске отремонтировали наполовину. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске продолжается ремонт сквера Клименко, сообщает городская администрация.

На объекте уже закончены электромонтажные работы. Идет укладка покрытия. Сначала укладывается подушка из щебня, затем 15-сантиметровый слой армированного бетона, а после - брусчатка.

Бордюры сделаны из карельского гранита, который имеет высокое сопротивление износу. В ходе благоустройства сохранены все зеленые насаждения.

К настоящему времени уже выполнена почти половина запланированных работ.

Ранее губернатор Смоленской области провел прием граждан по личным вопросам.