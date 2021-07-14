В Смоленской области пройдут дожди и грозы в четверг. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской обалсти.
15 июля в Смоленской области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Утром местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается гроза.
Ветер подует южной четверти, 3-8 м/с, при грозе возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +14°C…+19°C, днем +26°C…+31°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +27°C…+29°C.
Напомним, в Вязьме пропал 26-летний Андрей Смирнов.