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Общество14 июля 2021 16:58

В Смоленской области пройдут дожди и грозы в четверг

Ветер подует южной четверти, 3-8 м/с, при грозе возможны порывы до 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области пройдут дожди и грозы в четверг. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской обалсти.

В Смоленской области пройдут дожди и грозы в четверг. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской обалсти.

15 июля в Смоленской области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Утром местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается гроза.

Ветер подует южной четверти, 3-8 м/с, при грозе возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +14°C…+19°C, днем +26°C…+31°C. В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +27°C…+29°C.

Напомним, в Вязьме пропал 26-летний Андрей Смирнов.