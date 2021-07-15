Коронавирус выявили в 15 районах Смоленской области. Фото: соцсети.

13 июля COVID-19 выявили в 15 муниципалитетах Смоленской области, сообщает региональный оперштаб.

В этот день в регионе снизилось число суточных заражений коронавирусом. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 9 545 смолян, из них 8 265 - в режиме самоизоляции, 1 280 - в стационаре.

Наибольшее число новых пациентов с подтвержденным диагнозом выявили в Смоленске (+ 78 человек). На втором месте – Рославльский район (27 заразившихся), на третьем – Дорогобужский (20).

В Гагаринском районе о своем диагнозе узнали 17 жителей, в Ярцевском – 16, в Сафоновском – 14, в Вяземском и Починковском – по 12.

В Холм-Жирковском – 8, в Новодугинском – 6, в Смоленском, Краснинском и Духовщинском – по 3, в Ершичском и Ельнинском – по 1.

Напомним, более 190 смоленских таможенников вакцинировались от коронавируса.