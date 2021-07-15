На улице Маяковского в Смоленске появится велодорожка и парковка. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске идет ремонт улицы Маяковского. На объекте выполняется комплекс демонтажных работ, удаляется старое покрытие, ведется замена сетей, сообщает городская администрация.

Здесь будут установлены новые арт-объекты, а также выделена велосипедная дорожка. Также прорабатывается вопрос организации парковочных мест на пересечении улиц Маяковского/Ленина и территории возле Сбербанка, для их дальнейшего согласования с ГИБДД.

Воздушные линии связи будут перенесены под землю ради эстетического облика улицы, освобождая ее от кучи проводов, и сбережения их от постороннего вмешательства и непогоды.

Как известно, улицу Маяковского планируют сделать пешеходной. Здесь как на дороге, так и на тротуаре будет уложена брусчатка.

Возможно будет установлен знак «движение запрещено», который позволяет заезжать во двор тем, кто там живет.

Напомним, в Смоленской области пройдут дожди и грозы в четверг.