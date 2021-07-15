Под Смоленском пропала нуждающаяся в мед. помощи Валентина Иванова. Фото: ПСО «Сальвар».

С 12 июля о местонахождения жительницы деревни Кузьмичино Духовщинского района - Тимофеевой Валентины Ивановны 1991 года рождения неизвестно, сообщает ПСО «Сальвар».

Рост женщины - 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы черные, глаза серые. Из особых примет - есть шрам над бровью.

Была одета в джемпер в коричневый ромбик, спортивные штаны с черными лампасами, без обуви.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении пропавшего, обратитесь, пожалуйста, по номерам: 8 (4812) 63-63-33, 8 967 989 12 50, 102.

Напомним, смолянин перевел телефонному мошеннику 220 тысяч с кредитной карты.