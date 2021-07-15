В Смоленске строительство детского сада на 150 мест идет с опережением. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский проинспектировал ход работ по возведению детского сада на 150 мест. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов выделено порядка 133 миллионов рублей, сообщает администрация Смоленской области.

Работа идет с небольшим опережением графика. Уже закуплены все необходимые строительные материалы. Техническая готовность составляет более 40%.

Завершить строительство планируется ранее намеченного срока – 1 декабря – чтобы была возможность оперативнее приступить к процедурам получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Сейчас здесь работает бригада каменщиков - 20 человек. До конца июля намерены завершить строительство второго этажа и после этого приступить к отделочным работам. Параллельно уже выполняется подведение всех инженерных коммуникаций – электричество, водоснабжение и прочее.

Напомним, на улице Маяковского в Смоленске появится велодорожка и парковка.