Строительство школы в Соловьиной роще Смоленска отстает от графика. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский в сопровождении главы города Андрея Борисова и руководителей профильных Департаментов побывал на строительных площадках в микрорайоне Соловьиная роща, где ведутся работы по возведению школы на 1100 мест.

Основное здание школы будет состоять из трех строений – административно-хозяйственного корпуса, блоков старших и младших классов. Помимо этого, на территории учреждения начнет функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, универсальным спортивным залом, оборудованным для занятий мини-футболом, гимнастикой, волейболом и баскетболом.

Однако, строительство идет со значительным отставанием от графика работ из-за сложности ландшафта, ростом цен на строительные материалы, дефицитом трудовых ресурсов и коронавируса. Из областного бюджета в связи с корректировкой проектно-сметной документации было дополнительно выделено более 91 миллионов рублей.

Поэтому в июле планируется дополнительно привлечь 50 рабочих, в августе – еще 50. Таким образом, численность сотрудников составит порядка 200 человек. Кроме того, сейчас на объекте работает 15 единиц техники – их количество также будет увеличено.

Напомним, в Смоленске строительство детского сада на 150 мест идет с опережением.