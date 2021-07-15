В Вяземском районе пожарные эвакуировали 3 жителей из задымленного подъезда. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

14 июля в 10.00 жители четырехэтажного дома в селе Вязьма-Брянская позвонили в службу спасения с сообщением о задымлении в подъезде, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

На момент прибытия огнеборцев весь подъезд заволокло плотным дымом, а источником его оказалась двухкомнатная квартира на первом этаже.

«Включившись» в аппараты для работы в непригодной для дыхания среде пожарные проникли в злополучную двушку. В одной из комнат они увидели полыхающие постельные принадлежности и в считанные минуты потушили огонь, хозяев дома не было.

С верхних этажей специалисты вывели на свежий воздух троих человек с помощью спасательных устройств. В результате происшествия повреждены постельные принадлежности, комната закопчена продуктами горения.

Что стало причиной возгорания – устанавливают сотрудники, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов квартиры.

Напомним, в Ярцеве горевший Hyundai Accent «задел» припаркованный рядом «ВАЗ 2115».