В Смоленске задержали мужчину, до смерти избившего знакомого 20 лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, в 2001 году в районной больнице от тяжких телесных повреждений умер 34-летний житель Смоленска.

Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 6 июня 2001 года между двумя жителями Смоленска возле одного из домов в поселке Красный Бор произошел конфликт. 29-летний подозреваемый избил своего знакомого. Потерпевшего доставили в больницу, где через 3 дня от причиненных ему травм скончался.

Долгое время виновного найти не могли. Следователи выезжали на место происшествия, проводили экспертизы и опрашивали свидетелей.

Спустя 20 лет удалось найти подозреваемого. Мужчине предъявлено обвинение.

Напомним, смолянин зарезал собутыльника и оставил его в закрытой квартире.