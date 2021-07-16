В Смоленске спасатели подняли тело утонувшего из реки Днепр. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

15 июля из реки Днепр в районе улица Шейна в Смоленске подняли тело утонувшего, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Тело достали спасатели АСО на акваториях ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Погибшего передали сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

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