В Смоленске спасатели подняли тело утонувшего из реки Днепр. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
15 июля из реки Днепр в районе улица Шейна в Смоленске подняли тело утонувшего, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
Тело достали спасатели АСО на акваториях ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
Погибшего передали сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
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