В Смоленске на улице Кирилла и Мефодия уложат новый асфальт. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске на улице Кирилла и Мефодия появится новый асфальт, сообщает городская администрация.

В рамках комплексного ремонта центральной части города ведется также обновление улицы Кирилла и Мефодия.

Здесь уже уложили нижний слой асфальта, ведется ремонт тротуара, примыкающего к Лопатинскому парку. После на объекте останется лишь уложить верхний слой дорожной одежды.

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