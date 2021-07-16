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Экономика16 июля 2021 8:33

В Смоленской области уничтожили более 19 тонн опасных яблок

Нарушитель — гражданин Республики Беларусь, был привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области уничтожили более 19 тонн опасных яблок.

В Смоленской области уничтожили более 19 тонн опасных яблок.

Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

Смоленские таможенники остановили транспортное средство, перевозившее фрукты со стороны Республики Беларусь в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Груз доставили в ППУ «Красная Горка» и передали специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Фитосанитарные инспекторы установили, что 19,7 тонн яблок перевозились без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих происхождение фруктов и их безопасность.

Поэтому продукция неустановленного происхождения, качества и безопасности была уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения на полигоне ТКО и отходов производства.

Нарушитель — гражданин Республики Беларусь, был привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

Ранее в смоленскую колонию №7 закупили с/х оборудование на 2,5 миллиона.