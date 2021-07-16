В Смоленской области уничтожили более 19 тонн опасных яблок.
Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
Смоленские таможенники остановили транспортное средство, перевозившее фрукты со стороны Республики Беларусь в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.
Груз доставили в ППУ «Красная Горка» и передали специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Фитосанитарные инспекторы установили, что 19,7 тонн яблок перевозились без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих происхождение фруктов и их безопасность.
Поэтому продукция неустановленного происхождения, качества и безопасности была уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения на полигоне ТКО и отходов производства.
Нарушитель — гражданин Республики Беларусь, был привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.
Ранее в смоленскую колонию №7 закупили с/х оборудование на 2,5 миллиона.