Смолянин получил 7,5 лет колонии строгого режима за убийство друга. Фото: Следственный комитет РФ по Смоленской области.

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 33-летний местный житель признан виновным в убийстве.

8 марта в квартире одного из домов по улице Губенко в Смоленске было нашли тело 42-летнего мужчины с колото-резаными ранами грудной клетки.

Оказалось, что ночью 8 марта компания местных жителей распивала спиртные напитки. Между хозяином квартиры и одним из гостей произошел конфликт. Подсудимый дважды ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично.

Суд приговорил виновного к 7 годам 6 месяцам колонии строго режима.

Ранее в Смоленске задержали мужчину, до смерти избившего знакомого 20 лет назад.