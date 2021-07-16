В Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

15 июля около 21.00 произошел пожар в деревне Трипутино Починковского района, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

По указанному адресу приехали огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидирован.

На поле сельскохозяйственного предприятия уничтожено 137 тонн заготовленного сена. Ни построек, ни техники, к счастью, рядом не находилось. Никто не пострадал.

Основная рассматриваемая причина возгорания сухого корма – неосторожное обращение с огнем. Нанесенный ущерб и точную причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее в Вяземском районе пожарные эвакуировали 3 жителей из задымленного подъезда.