Смолянин не мог продать машину из-за неоплаченного долга почти в 300 тысяч. Фото: УФССП России по Смоленской области.

По информации судебных приставов по Ярцевскому и Духовщинскому района УФССП России по Смоленской области, местный житель задолжал по договору займа 296 тысяч рублей.

Мужчины заключили договор займа, однако в установленный срок заемщик не вернул деньги, ссылаясь на финансовые трудности, а вскоре и вовсе перестал выходить на связь.

Тогда займодатель обратился к судебным приставам. Оказалось, что у должника есть автомобиль. тогда ему запретили совершать любые регистрационные действия с транспортом. Несмотря на это, мужчина выставил на продажу движимое имущество.

Должник уже нашел покупателя, но при попытке перерегистрации из-за наложенного запрета переоформить транспортное средство на нового владельца не получилось.

Перспектива упустить выгодную сделку подтолкнула мужчину к оплате долга. Сделка по продаже автомобиля успешно состоялась.

Ранее смоленский предприниматель вернул 1,5 млн долга после ареста BMW X5.