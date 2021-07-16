В Вяземском районе водитель пострадал при опрокидывании Chevrolet Klan. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

15 июля в 02.30 на 28-м километре автодороги «Вязьма - Холм-Жирковский» Вяземского района произошла авария, сообщает ГИБДД России по Смоленской области.

61-летний водитель Chevrolet Klan не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы.

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