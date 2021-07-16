Смолянина осудят за организацию наркопритона в своей квартире. Фото: УМВД России по Смоленской области.

По информации следственного отдела МО МВД России «Ярцевский», 35-летний местный житель в организации наркопритона.

В марте специалисты получили оперативную информацию о том, что обвиняемый систематически предоставлял наркозависимым лицам помещение своей квартиры для потребления запрещенных веществ.

Проверяя эту информацию, полицейские задерживали и направляли на медицинское освидетельствование людей, которые посещали его жилье. У задержанных было установлено состояние опьянения, вызванное употреблением N-метилэфедрона и его производных. Они поясняли, что употребляли наркотик «соль» в квартире обвиняемого в его присутствии и с его разрешения.

Когда сотрудники полиции пришли в квартиру к обвиняемому, в жилище находились еще люди в состоянии опьянения. Стражи порядка изъяли шприцы, трубки, пипетки, колбы и лампочки с остатками предполагаемого наркотика, а также электронные весы.

Экспертиза показала, что на изъятых предметах для курения есть наслоение наркотических средств конопли, гашиша, масла каннабиса и смеси N-метилэфедрона.

Подозреваемый пояснил, что предоставлял свое жилье другим лицам для потребления запрещенных веществ на безвозмездной основе. Наркотические средства они приносили с собой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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