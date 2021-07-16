Под Смоленском нашли тело пропавшей Тимофеевой Валентины. Фото: ПСО «Сальвар».

15 июля нашли тело пропавшей Тимофеевой Валентины Ивановны 1991 года рождения, сообщает ПСО «Сальвар».

С 12 июля о местонахождения жительницы деревни Кузьмичино Духовщинского района было неизвестно. Через несколько дней СМИ и соцсети стали распространять информацию о ее пропаже.

Женщина была одета в джемпер в коричневый ромбик, спортивные штаны с черными лампасами. Она была без обуви и нуждалась в медицинской помощи.

Соболезнуем родным и близким!

Напомним, в Вязьме пропал 26-летний Андрей Смирнов.