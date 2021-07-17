В Ярцеве сгорел припаркованный у гостиницы Audi Q7. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

17 июля около 02.00 загорелся автомобиль Audi Q7, припаркованный рядом с гостиницей на улице Строителей в Ярцеве, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Администратор услышала громкий хлопок с улицы, а когда выглянула в окно, то увидела, что горит кроссовер. Она сразу же вызвала пожарных, которые, прибыв на место, в считанные минуты потушили пожар.

В результате происшествия иномарка сильно повреждена.

Одна из основных рабочих версий причины возгорания, рассматриваемых специалистами, является злой умысел неустановленных лиц, но проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее в Починковском районе сгорело 137 тонн заготовленного сена.