В Смоленске 19 июля жара пойдёт на спад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 19 июля будет облачно, без прояснений. Столбики термометров "упадут" до 25°C, вечером, возможно, пройдёт дождь, не исключена гроза. Пасмурная погода будет держаться несколько дней. По области: ночью +17°C…+19°C, днем +22°C…+26°C. В Смоленске: ночью +16°C…+17°C, днем +21°C…+25°C. Ветер – 1,4-2,8 м/с.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске показали варианты благоустройства бульвара 30-летия Победы. Общественные обсуждения прошли в администрации Промышленного района. Ремонт запланирован на 2023 год.