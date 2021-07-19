Жительница Рудни украла деньги с чужой карты и пошла за покупками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное отделение МО МВД России «Руднянский» направило в суд уголовное дело в отношении 52-летней смолянки. Женщина нашла потерянный кошелёк, в котором находились банковские карты. Вечером того же дня его нашла жительница Рудни и пошла по магазинам. Женщина успела потратить более 4700 рублей, прежде, чем владелица заблокировала карту и обратилась в полицию.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в отношении смолянки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее "КП" писала, что количество случаев незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта на МЖД за полгода 2021 года снизилось на 5%. В 1 полугодии 2021 года на Московской железной дороге зарегистрировано 220 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта.