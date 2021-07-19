Более 1 тысячи деревьев и 8 тысяч кустарников вырастили за три года в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Выращиванием деревьев, кустарников и цветов занимается МБУ «Зеленстрой». Приживаемость растений, по словам заместителя директора предприятия Марины Савенковой, более 90%. Поставки на данный момент увеличились, часть кустарников некоторое время находится на технической площадке.

Помимо озеленения и ухода за растениями предприятие регулярно занимается уборкой территорий, моет гранитно-полированные поверхности, очищает урны, зимой посыпает реагентами лестницы, занимается благоустройством. На данный момент запланирована уборка 73 объектов. Для благоустройства территорий и создания цветников предприятие вторично использует демонтированную брусчатку и гранит с ремонтируемых скверов. Осенью Зеленстрой будет заниматься уборкой листвы и выращиванием тюльпанов.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске показали варианты благоустройства бульвара 30-летия Победы. Общественные обсуждения прошли в администрации Промышленного района.