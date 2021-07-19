Смолянин сбил на дороге рабочего и не хотел платить компенсацию семье погибшего. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Смолянин сбил мужчину, ремонтирующего дорогу. Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего и он скончался в больнице. По решению суда, виновный должен был выплатить семье погибшего 500 тысяч рублей, но не спешил это делать. В пресс-службе регионального УФССП сообщили, что средства взыскали с расчетных счетов должника. Приставы направили постановление об удержании зарплаты в организацию, в которой трудоустроен мужчина, а также запретили ему выезд из страны. Принятых мер оказалось достаточно, смолянин выплатил необходимую сумму.

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