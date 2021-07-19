За первое полугодие в Смоленском регионе МЖД не зафиксировано ни одного ДТП на переездах. Фото: пресс-служба МЖД.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные с ГИБДД рейды и разъяснительная работа с водителями.

Так, в этом году в Смоленском регионе запланировано отремонтировать 37 переездов, с заменой заградительных устройств и асфальта. В настоящее время проведены работы на 11 переездах.

Основная причина ДТП - нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и пассажиров поездов, работников локомотивных бригад.