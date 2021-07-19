Социальное партнёрство в Смоленской области назвали одним из лучших в стране. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Смоленской области провёл очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Оно прошло в формате видеоконференции.

Глава региона акцентировал внимание на снижении уровня безработицы в области и на мерах, принятых во время пандемии коронавируса. Численность трудоустроенных, обратившихся в центр занятости, уже превышает 18 тысяч человек. Значительно больше, чем в начале 2021 года.

Помимо этого, на заседании обсудили развитие социального партнерства на территориальном уровне. Алексей Островский отметил, что работа ведётся системно, взаимоответственные отношения дают хорошие результаты.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков назвал работу социального партнерства в Смоленской области одной из лучших не только в Центральном федеральном округе, но и в стране. За последние 3 года увеличилось число предприятий и организаций, которые пополнили ряды Смоленского Научно-промышленного союза и присоединились к Региональному Соглашению. Этому способствовали заключение трудовых договоров на предприятиях, организации экскурсий для школьников, проведение профориентационной работы, оказание благотворительной помощи социальным учреждениям.

Ранее в Смоленске показали варианты благоустройства бульвара 30-летия Победы. Общественные обсуждения прошли в администрации Промышленного района.