Смоленскому губернатору пожаловались на ночной рев мотоциклов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жалобы на хулиганские выходки мотоциклистов все чаще можно встретить в соцсетях, смоляне поделились своим возмущением с губернатором Алексеем Островским.

«На протяжении нескольких последних недель в мой адрес в социальных сетях практически ежедневно поступают обращения от жителей областного центра, которые жалуются на мотоциклистов, не соблюдающих скоростной режим на городских дорогах и улицах. Такое лихачество зачастую провоцирует аварийные ситуации и ставит под угрозу безопасность других участников дорожного движения, включая пешеходов. Более того, «скоростные заезды», как правило, проводятся в вечернее и ночное время под окнами жилых домов, выходящих на проезжую часть», – рассказал о поступающих заявлениях глава региона.

По его словам, среди обратившихся – немало жителей улиц Николаева, Кирова, Шевченко, Рыленкова. Губернатор не мог оставить эти послания без ответа и внимания.

«Руководствуясь интересами смолян, направил письмо в адрес начальника регионального УМВД Валерия Александровича Саржина с просьбой усилить контроль за соблюдением установленного скоростного режима мототранспорта на дорогах Смоленска, применяя при этом отдельные меры административного воздействия в отношении мотоциклистов–нарушителей тишины и покоя граждан в ночное время», – рассказал о принятых мерах Алексей Островский.