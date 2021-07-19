В Смоленске ремонт дорог начался в Промышленном районе города. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На данный момент укладка верхнего слоя асфальта произведена от улицы Рыленкова до улицы Соколовского и от Попова до Рыленкова. Также рабочие заасфальтировали тротуары и обновили бордюры на некоторых участках улицы. Проспект Строителей стал дополнительным объектом дорожного ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и ремонтируется за счёт сэкономленных средств.

Всего по программе ремонт запланирован на 89 участках дорог, закончить его планируют в 2024 году.

Ранее «КП» писала о том, что в городе продолжается озеленение. Более 1 тысячи деревьев и 8 тысяч кустарников вырастили за три года в Смоленске.