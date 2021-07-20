Радио и телевидение временно отключат в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации смоленского ОРТПЦ, кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала возможны с 20 по 22 июля с 8:00 до 17:00. В это время на станциях будут проходить плановые профилактические работы, требующие отключения оборудования.Также возможен перенос работ на другое время из-за плохих погодных условий.

Отключения коснутся и жителей населенных пунктов Новомихайловское в период с 10:30 до 16:30 21 июля, Смогири – с 10 до 17 часов 20 и 21 июля.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске появится первая станция виртуального туристического метро. Проект Центра развития урбанистики будет реализован уже в 2021 году.