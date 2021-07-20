Смоленская область получит 2,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 2,5 млрд рублей планируют выделить из федерального и регионального бюджетов на реализацию программы, а также на мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

В рамках проекта уже завершена приемка 49 фельдшерско-акушерских пунктов, продолжается оснащение медицинским оборудованием, создаётся централизованная система по управлению скорой и неотложной помощью, собираются необходимые документы на строительство онкологического диспансера. Сейчас запланирован ряд мероприятий, включающих в себя ремонт медицинских организаций области. Особое внимание в этом году уделили пандемии COVID-19: в медучреждения регулярно поступают лекарственные препараты, организована их доставка пациентов на дом. Также выделены денежные средства на снабжение инфекционных госпиталей медицинским кислородом и обеспечение сотрудников горячим питанием, добавили в администрации.

Ранее "КП" писала о том, что в Смоленске продлят время работы мобильных пунктов вакцинации.