Жителя Смоленска задержали при попытке доставить 17 сотовых телефонов в исправительную колонию. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Смолянина заметили на территории, прилегающей к запретной зоне Исправительной колонии №6 строгого режима. Он пытался перебросить через ограждение пакет с 17 телефонами, перемотанный скотчем, но не успел – сотрудники изъяли запрещённые предметы.

Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Смоленской области, 31-летний мужчина ранее отбывал наказание в рославльской исправительной колонии. За попытку передачи телефонов нарушителю грозит штраф от трёх до пяти тысячи рублей.

Ранее "КП" писала, что житель Демидовского района подозревается в убийстве сожительницы. Женщина скончалась от удара по голове.